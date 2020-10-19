بإبتسامة عفوية.. فيفى عبده تغازل جمهورها فى أحدث ظهور لها

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 11:39 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة فيفي عبده على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت فيفي عبده عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها ظهرت فيها بإبتسامة عفوية مشرقة من إمام البحر، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده هو مسلسل "مملكة الغجر"، والذي شاركت من خلاله في السباق الرمضاني الماضي لعام 2019، وتم عرضه عبر أكثر من قناة فضائية، وقدم بطولته كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.

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