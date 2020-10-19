ضبط 5 مصانع لتعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص في القليوبية

شنت الإدارة العامه لشرطة المسطحات بالقليوبية، اليوم الإثنين، حملة مكبرة استهدفت مصانع "بير السلم " في قرى القناطر الخيرية، ومنها سندبيس، والبرادعة.





أسفرت الحملة عن ضبط 5 مصانع لتعبئة المواد الغذائية، وأخرى لإنتاج وتعبئة المقرمشات، وجرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.





وردت معلومات للإدارة العامه لشرطة المسطحات، برئاسة العميد ناصر الرزاز رئيس مباحث التحريات بالإدارة، تفيد وجود مصانع "بير سلم" تقوم بتعبئة مواد غذائية ومقرمشات "سناكس" بدون ترخيص، في منطقة سندبيس والبرادعة دائرة مركز القناطر الخيرية.





جرى شن حملة مكبرة شارك فيها الرائدان عمرو عبد التواب، ومحمد الترساوي من مباحث الإدارة، وتمكنت الحملة من ضبط 5 مصانع، اثنين لتعبئة زيت الطعام، وتبين عدم وجود أي تراخيص لهما، أو موافقات بيئية لممارسة النشاط، وضبط بداخلهما 15 طن زيت، و3 خطوط تعبئة، وضبط مصنعين لإنتاج المقرمشات "سناكس"، وجرى التحفظ على 2 خط إنتاج و1.5 طن ذرة صفراء، وكميات كبيرة من الكراتين والأكياس المعبأة والفارغة لأنواع مختلفة، عليها علامات تجارية لأسماء وهمية.



