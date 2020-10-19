تعليق تريزيجيه بعد فوز أستون فيلا على ليستر في البريميرليج

علق النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، المحترف ضمن صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي، على فوز فريقه مساء أمس على ليستر سيتي بنتيجة هدف مقابل لا شئ في الجولة 5 من البريميرليج على ملعب "كينج باور ستاديوم".









وكتب محمود حسن "تريزيجيه" عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "3 نقاط.. علينا المضي قدمًا".









وشارك محمود تريزيجيه في فوز فريقه في المباراة كاملة أساسياً خلال 90 دقيقة مع أستون فيلا .









وسيواجه أستون فيلا مساء الجمعة القادمة نظيره ليدز يونايتد، على ملعب "فيلا بارك"، ضمن فعاليات الأسبوع السادس من البطولة الإنجليزية.









وبعد هذا الفوز ارتفع رصيد أستون فيلا إلى 12 نقطة، في وصافة البريميرليج، بفارق نقطة عن المُتصدر إيفرتون، فيما توقف رصيد الثعالب عند تسع نقاط بالمركز الرابع.



