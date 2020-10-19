مانشستر يونايتد يوافق على رحيل بول بوجبا

وافق مسؤولو مانشستر يونايتد الإنجليزي، على رحيل النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط الفريق، إلى ريال مدريد الإسباني، مقابل ضم أحد نجوم الملكي.





ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن إدارة مانشستر يونايتد تستعد لرحيل الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط الفريق، خلال الصيف المقبل.





وينتهي عقد بول بوجبا مع يونايتد في الصيف المقبل، حيث قرر إدارة مانشستر يونايتد تفعيل بند التمديد لموسم آخر، إلا أن بقاء اللاعب غير مؤكد بعدما صرح مؤخرًا بأنه يحلم بالانتقال إلى ريال مدريد.





من جانبه أوضحت الصحيفة البريطانية، أن إدارة الشياطين الحمر تخطط لطلب فيدي فالفيردي من الميرنجي، خلال مبادلة ينتقل خلالها بوجبا إلى "سانتياجو برنابيو".





وأتمت الصحيفة أن فالفيردي مدافع الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، يثير إعجاب مسؤولي يونايتد، بسبب الأداء الذي يقدمه مؤخرًا مع النادي الملكي.



