ميسي يرفض مقترح تخفيض الرواتب قبل دوري أبطال أوروبا

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 11:35 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
رفض لاعبوا الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني بقيادة الارجنتيني ليونيل ميسي خطة الإدارة الخاصة بتخفيض الرواتب خلال الموسم الجديد بسبب الأزمة الإقتصادية التي خلفها فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.


وقالت صحيفة " سبورت " الكتالونية أن لاعبي برشلونة أبدوا رفض شديد للغاية على خطة الإدارة وقاموا بإرسال بوروفاكس رسمي بالرفض التام.


وأوضحت أن العلاقة بين اللاعبين والرئيس جوسيب ماريا بارتوميو أصبحت متوترة للغاية الأمر الذي يُنذر بصدام جديد داخل جدران قلعة الكامب نو.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفا ميسي تخفيض الرواتب برشلونة

أخبار تهمك

مرتضى منصور: لن أستقيل من رئاسة نادي الزمالك

منذ ساعتين و 52 دقيقة

أزمة تواجه موسيماني قبل إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و 9 دقيقة

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ يوم

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ يوم

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

منذ يوم

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

منذ يوم

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

منذ حوالي 17 ساعة

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. وفاة المطربة التونسية نعمة بعد صراع مع المرض

منذ يوم

"الصحة": تسجيل 127 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

تعليقات ورد فعل المغاربة على هزيمة الرجاء أمام الزمالك (فيديو)

منذ ساعة و 6 دقيقة

بدر يانون يبلغ الأهلي بموعد خضوعه للفحوصات الطبية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. انتخاب عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ

منذ حوالي 21 ساعة

رسمياً.. محمد يوسف مدير فني جديد للبنك الأهلي

منذ أقل من ساعة

رد فعل غريب من بدر بانون بعد هزيمة الرجاء أمام الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 29 يناير 2019

أزمة نارية بين ميسي وبرشلونة

لايف - مقابلة رئيس نادي برشلونة.. يصدم جماهير البرسا بشأن نيمار.. ويوجه رسالة نارية لغرفة ملابس البلوجرانا

أخبار برشلونة: بارتوميو يجهز الحل لمنع ميسي من الرحيل صدمة قوية تهز برشلونة وتحصين نجم الفريق من اغراءات ريال مدريد

عاجل.. برشلونة يكشف عن موعد رحيل ميسي

صفقة تجبر ميسي على البقاء في برشلونة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:16 ص

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

07:02 م

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

07:52 ص

رد فعل غريب من بدر بانون بعد هزيمة الرجاء أمام الزمالك

01:13 ص

أزمة تواجه موسيماني قبل إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

08:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»