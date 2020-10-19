ميسي يرفض مقترح تخفيض الرواتب قبل دوري أبطال أوروبا

رفض لاعبوا الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني بقيادة الارجنتيني ليونيل ميسي خطة الإدارة الخاصة بتخفيض الرواتب خلال الموسم الجديد بسبب الأزمة الإقتصادية التي خلفها فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.









وقالت صحيفة " سبورت " الكتالونية أن لاعبي برشلونة أبدوا رفض شديد للغاية على خطة الإدارة وقاموا بإرسال بوروفاكس رسمي بالرفض التام.









وأوضحت أن العلاقة بين اللاعبين والرئيس جوسيب ماريا بارتوميو أصبحت متوترة للغاية الأمر الذي يُنذر بصدام جديد داخل جدران قلعة الكامب نو.



