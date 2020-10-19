طرق التصويت الصحيحة للمصريين بالخارج في انتخابات النواب

في ظل انطلاق عملية تصويت المصريين بالخارج بانتخابات مجلس النواب، بتوافد أبناء الجالية على مكاتب البريد السريع، فلا بد من معرفة طرق التصويت الصحيحة.





ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن طرق التصويت الصحيحة للمصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب.





١. تتيح الدولة المصرية، آلية البريد السريع للمصريين بالخارج للمشاركة في انتخابات مجلس النواب.





٢. خصصت آلية استخدام البريد السريع، في ظل انتشار فيروس كورونا والالتزام بالإجراءات التي تفرضها عدد من الدول لمنع التجمعات حتى داخل أو خارج السفارات والقنصليات.





٣. وللتصويت الصحيح، يدخل الناخب الخارج، على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، ويختار أيقونة تصويت المصرين بالخارج، حيث يُطلب منه إدخال رقم التسجيل السرى الذي سبق وحصل عليه، ويطبع بطاقة الاقتراع وفقا لدائرة محل إقامته.





٤. يبدى الناخب رأيه في بطاقتي الاقتراع باختيار عدد من المرشحين للنظام الفردى مساو لعدد المقاعد المقررة للدائرة واختيار إحدى القوائم بالبطاقة المخصصة لنظام القوائم.





٥. ويضع الناخب بطاقتى إبداء الرأى في مظروف صغير ولا يدون عليه أي بيانات ثم يضعه داخل مظروف آخر أكبر ويرفق بهم إقرار التصويت.





٦. يرفق مع مظروف التصويت، صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومي ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت، ويثبت عليه من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية المرسل إليها، ثم يرسل الأوراق عن طريق البريد المستعجل.





ومن المقرر أن تبدأ يومي 19و20 أكتوبر عملية التصويت للمصريين بالخارج من خلال البريد السريع، وإرسال الأظرف الخاصة بهم إلى البريد بكل دولة، على أن تستقبل السفارات المصرية بالدول الأظرف خلال أيام 21،22، 23 أكتوبر.





وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على مشروع مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، في مجموع مواده.





يصل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين لـ 568 مع النص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %.





يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة.





وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعدًا لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.





ويتعين تضمين كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل، ثلاثة مترشحين من المسيحيين، مترشحين اثنين من العمال والفلاحين مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة، مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذا الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.



