رسمياً.. محمد يوسف مدير فني جديد للبنك الأهلي

قرر مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الاهلي تعيين محمد يوسف مديراً فنياً للفريق بداية من الموسم القادم بعد نجاحهم في الصعود لبطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الأولى في تاريخ الفريق.









وسيظهر يوسف اليوم الإثنين في مؤتمر صحفي لتقديمه بشكل رسمي وسيعاونه عادل مصطفى وطارق سليمان كمدرب لحراس المرمى على الرغم من أن الإدارة كانت قد أنهت الاتفاق مع خالد جلال قبل أن تغير من موقفها في اللحظات الأخيرة.









وكان يوسف قد لعب لصفوف نادي الأهلي وحقق مع القلعة الحمراء الكثير من البطولات قبل أن يتولى تدريب القلعة الحمراء وينجح في حصد لقب دوري أبطال أفريقيا 2013.



