من فوق الحصان.. أحدث ظهور لأحمد السقا

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يحرص الفنان أحمد السقا على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





ونشر أحمد السقا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة له من فوق الحصان، وعلق قائلاً"صباح الخير على حبايبي وأخواتى".





يشار إلى أن آخر أعمال أحمد السقا فيلم "هروب اضطرارى" وشارك فى بطولته أمير كرارة، غادة عادل، فتحى عبد الوهاب، مصطفى خاطر أحمد العوضى، ومجموعة من الفنانين كضيوف شرف منهم أحمد حلمى، أحمد فهمى، واحمد زاهر، وايمان العاصى، ومحمد فراج، ومحمد شاهين، وبيومى فؤاد، وعزت أبو عوف من تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد خالد موسى.