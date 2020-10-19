"زراعة القليوبية" تعلن زيادة طلبات تحويل نظام الري من الغمر إلى التنقيط

Advertisements

أعلنت مديرية الزراعة بالقليوبية، اليوم الإثنين، زيادة تلقي طلبات من المزارعين على الإدارات الزراعية لتقديم طلبات تحويل نظام الرى من الغمر إلى التنقيط، حيث جرى تلقى طلبات ب700 فدان حتى الآن وتزاد بشكل يومي.



من جانبه قال المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، إن هناك اهتمام ملحوظ من مزارعي المحافظة، على التحول بنظام الري من الغمر إلى التنقيط للحفاظ على الثروة المائية وعدم إهدارها، موضحا أن هناك إقبالا كبيرا، وذلك بعد مبادرة البنك المركزي، والبنك الزراعي بمنح قروض بنسبة 5% على سنوات لتغيير نظام الرى.



وأضاف "زايد"، في تصريحات صحفية اليوم، أنه يجرى التجميع بالمديرية للتواصل مع البنك لمنح المزارعين أصحاب هذه الأراضي قروض الـ 5% على سنوات لسرعة تغيير نظام الرى بالأراضى الزراعية بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تحويل نظام الرى لـ 40 ألف فدان من المساحات البستانية خلال عامين.



وأوضح، أن المبادرة تجرى بالتنسيق مع مديرية الري والموارد المائية بالقليوبية بقيادة المهندس محمد أبو السعود مدير المديرية، لحث وتوعية المزارع القليوبي على التحول من نظام الرى بالغمر إلي نظام الرى بالتنقيط علي أن يتم البدء بالمساحات البستانية أولا، وذلك لتوفير أكبر كمية من المياه وتخفيض نسبة المياه المهدرة في عملية الري بالغمر.



وأشار، إلى أن المحافظة بها 5 آلاف فدان تتبع حاليا نظام الري بالتنقيط، منها 4 آلاف فدان فراولة، و1000 فدان مساحات بستانية، موضحا أنه تم التأكيد على نشر قرار وزير الموارد المائية والري رقم 104 لسنة 2020 والمتضمن في مادته الثانية بالالتزام بتعديل نظام الرى لزراعات الموز بالأراضى القديمة من الرى بالغمر إلي الرى بالتنقيط.