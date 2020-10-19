بعد الحديث عن مرضه.. معلومات لاتعرفها عن نجل مها أحمد

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 11:29 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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خيم الحزن على أسرة الفنانة مها احمد وزوجها النجم مجدي كامل، بعد تعرضهما لعدة أزمات كانت أبرزها مرض ابنهما الكبير عادل، الذي أصيب بمرض لا يعرف عنه احد شيء جعله لا يستطيع الوقوف على قدمه وأنه لايستجيب للعلاج.


وكان أعرب عادل نجل مها احمد، عن حزنه الشديد بما يحدث معا وأنه يشعر وكأنه سيموت، وأنه اخذ جميع الأدوية لكنه لايتحسن، منذ 4 شهور.


ويرصد الفجر الفني معلومات لاتعرفها عن نجل مها احمد


1_هو من مواليد 1997، والابن الأكبر ل مجدي كامل ومها احمد ولديه شقيق يدعى أحمد، وهو من ذو الاحتياجات الخاصة


2_كان لاعب كرة قدم، كان من ناشئي الأهلي ولعب للزمالك عامين، قبل أن يذهب للمقاصة ثم الإنتاج الحربى


3_كان يريد أن يدخل عالم التمثيل لكن ولده رفض ذلك.


4_كانت تجمعه صداقة قوية ب اليوتيوبر الراحل مصطفى حفناوي، والذي تأثر بوفاته.


5_كان يعيش قصه حب مع فتاة خارج الوسط الفني لكنها انتهت ب الأنفصال وذلك إثر على حالته النفسيه.

6_كما انتشرت في عام 2016 شائعات عن ارتباطه ب الفنانة منه عرفه، لكنها نفت ذلك .

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