رئيس جهاز أكتوبر الجديدة يتفقد مشروعات منطقة غرب أرض المطار





قام المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، بجولة تفقدية بمواقع المشروعات الجاري تنفيذها بمنطقة غرب أرض المطار بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز والشركات المنفذة وجهات الإشراف على المشروعات.





واستهل المهندس عامل النجار، ومرافقوه الجولة، بتفقد الأعمال الجارى تنفيذها بعدد من العمارات السكنية بالمنطقة، وكذا تفقد مواقع المشروعات الخدمية، وأعمال المرافق.





وأوضح رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، أن منطقة غرب أرض المطار تنقسم إلي قطاعي (أ - ب)، ويجري بها تنفيذ عدد ٢٤٨٨٨ وحدة سكنية بمشروع الإسكان الإجتماعي، بلغت نسبة إنجازها نحو ٤٨٪؜ من إجمالي المشروع، ليكون ذلك المشروع نواة جديدة للتنمية بقلب المدينة الجديدة.





وشدد المهندس عادل النجار، على ضرورة المتابعة الدقيقة لمعدلات إنجاز المشروعات الجارية والالتزام بالبرامج الزمنية، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقاية حرصاً علي حماية العاملين بالمشروعات القومية من فيروس كورونا.



