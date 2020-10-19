تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت مع بداية التعاملات

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 10:56 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع ،  إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.49% خاسراً 27.860 نقطة ليصل إلى مستوى 5657.95 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.46% خاسراً 28.740 نقطة ليصل  إلى مستوى 6286.19 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.71% خاسراً 31.490 نقطة ليصل إلى مستوى 4403.65 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.69% خاسراً 30.460 نقطة ليصل إلى  مستوى 4466.26 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 117.1 مليون سهم بقيمة 20.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 5537 صفقة.


 وهبطت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.27%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.06%، يليه قطاعي العقار والمواد الأساسية بنسبة 0.99%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.84%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.66%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.63%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 2%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.31%.
 
وجاء سهم شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 8.03%، يليه سهم شركة المدار للتمويل والاستثمار بنسبة 7.14%، ثم سهم شركة المصالح العقارية بنسبة 7.03%، فيما تصدر سهم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 18.28% يليه سهم شركة التعمير للاستثمار العقاري بنسبة 5.05%، ثم سهم الشركة الوطنية للرماية بنسبة 5%.

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