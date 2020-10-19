تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت مع بداية التعاملات

إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع ، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.49% خاسراً 27.860 نقطة ليصل إلى مستوى 5657.95 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.46% خاسراً 28.740 نقطة ليصل إلى مستوى 6286.19 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.71% خاسراً 31.490 نقطة ليصل إلى مستوى 4403.65 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.69% خاسراً 30.460 نقطة ليصل إلى مستوى 4466.26 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 117.1 مليون سهم بقيمة 20.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 5537 صفقة.









وهبطت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.27%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.06%، يليه قطاعي العقار والمواد الأساسية بنسبة 0.99%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.84%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.66%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.63%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 2%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.31%.