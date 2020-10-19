المؤشر الرئيسي للبورصة يبدأ تعاملات اليوم علي تراجع بنسبة 0.18%

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 10:03 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تباين بأداء المؤشرات، وهبط المؤشر الرئيسي بنسبة وصلت الي 0.18% متأثراً بمبيعات الأجانب .

 
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 11164.8نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 1957.4 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 2876.9نقطة.


وأنهت البورصة المصرية تداولات أمس الأحد على تراجع جماعي للمؤشرات ،  متأثرة بأستمرار المؤسسات المحلية على سياستها البيعية منذ عدة جلسات و معها البوم المؤسسات العربية بوتيرة أقل ، مقابل شراء المؤسسات الأجنبية التى تراجعت نسبتها فى السوق و خاصة بجلسة الأحد ، و الذى دعمه فشل التحارى الدولى فى تجاوز الـ 67 جنيه و الاستقرار أعلاها ما تراجع معه المؤشر الرئيسي لدون مستوي الـ  11200 نفطة منهيا عند  11185 نقطة بنسبة هبوط 1.21% .


أما عن المؤشر السبعينى افقد تعرضت معظم أسهمه لجنى الارباح مع تراجع نسبي لثقة الأفراد فى الاتجاه القادم للسوق مع تكرار الحديث عن الموجة الثانية لجائحة كورونا و اقتراب انتخابات الرئاسة الأمريكية ، لينهى السبعينى على تراجع ب 1.62% عند 1951.62 نقطة ، و الذى جاء بقيم تداول منخفضة نسبيا بلغت 846 مليون جنيه و حجم تداول 270 مليون سهم من خلال 32306 صفقة المخطط سيولة للشراء 43% ، بالتداول على 184 ورقة مالية ربحت منها 40 ورقة و تراجعت 121 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 23 ورقة دون تغيير،  لينه رأس المال السوقى للشركات المقيدة فاقدا 6.4 مليار جنيه مسجلا 624.244 مليار جنيه.
 

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