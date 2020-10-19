تعليم الإسماعيلية: كمامة قماش لكل طالب غير مقتدر (فيديو)

قال الدكتور خالد خلف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إنهم وضعوا خطة لاستقبال العام الدراسي الجديد في ظل وجود أزمة كورونا، حيث أنهم بدأوا يستعدون منذ نهاية امتحانات الثانوية العامة.





وأشار "خلف"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أنه تم تعقيم كافة الفصول في مدارس المحافظة، موضحا أنه لا يوجد كواشف حرارة في كل المدارس ولكن تم تدريب شخص مسئول داخل كل مدرسة ليطمئن أنه لا يوجد طالب تظهر عليه علامات أمراض الشتاء بصفة عامة.





وأوضح أن الحد الأقصى هو 20 طالب داخل كل فصل، منوها بأن محافظ الإسماعيلية وجه بتوفير كمامة قماشية لكل طالب غير قادر، معلنا إطلاق مبادرة لتعليم اولياء الامور على التعامل مع المنصات التعليمية الجديدة، مناشدا أولياء الأمور التوجه للمدارس لتسجيل أسمائهم للحصول على التدريب حتى يتمكنوا من مساعدة ابنائهم في التعليم.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 90 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98247 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 127 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 105424 حالة من ضمنهم 98247 حالة تم شفاؤها، و6120 حالة وفاة.