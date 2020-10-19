شرط وحيد من أجل الانضمام للمنتخب الأوليمبي

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 10:30 ص
منتخب مصر الاوليمبي
منتخب مصر الاوليمبي
محمد جمال
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قال  شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إنه سيختارك 35 لاعبًا في قائمة الفراعنة في الفترة المقبلة.

وأكد شوقي غريب في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "مشاركة اللاعب في المباريات أمر ضروري للغاية من أجل التواجد في قائمة المنتخب الأولمبي".

وأوضح: "من الممكن أن أمنح بعض اللاعبين الذين لا يشاركون فرصة وحيدة ولكن إذا استمرت عدم مشاركتهم فإنضمامهم سيكون صعب للغاية لأني نظريتي المشاركة أولا من أجل المشاركة في تشكيل المنتخب الأولمبي".



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