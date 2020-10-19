بالخطوات.. كيف يشارك المصريون بالخارج في انتخابات مجلس النواب؟

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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن بدأ عملية التصويت للمصرين بالخارج لإنتخابات مجلس النواب من اليوم الإثنين 19 أكتوبر، في التاسعة صباحًا بحسب التوقيت المحلي لكل دولة.



وأكدت الهيئة أن عملية التصويت للمصرين بالخارج تستمر ليومي 19و20 أكتوبر، وتتم خلال البريد السريع، وإرسال الأظرف الخاصة بهم إلى البريد بكل دولة، على أن تستقبل السفارات المصرية بالدول الأظرف خلال أيام 21،22، 23 أكتوبر.



وترصد "الفجر " في السطور التالية الخطوات الصحيحة لادلاء عملية التصويت للمصريين بالخارج في مجلس النواب:



١- ينبغي اولا طباعة بطاقات التصويت والإدلاء بالصوت.



٢-على الناخب القيام باختيار عدد من المرشحين المدونة أسماءهم ورموزهم الانتخابية ببطاقة الاقتراع الخاصة بالنظام الفردي.



3- يقوم الناخب بانتخاب القائمة ببطاقة الاقتراع المخصصة لنظام القوائم.



4- ينبغي علي الناخب وضع بطاقتي الاقتراع داخل مظروف لا يدون عليه أي معلومة أو بيانات من الخارج.



5- يتم وضع المظروف الصغير داخل مظروف آخر ويرفق معه إقرار التصويت وصور ضوئية من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي، ووثيقة الإقامة بالدول محل التصويت.



6- يدون على المظروف الثاني من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية المرسل إليها.



7- يتم بعد ذلك إرسال الأوراق للجنة الانتخابية عن طريق البريد المستعجل.



حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، 20 ألفًا و432 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، لإجراء انتخابات مجلس النواب في المرحلتين، من بينها 10 آلاف و140 لجنة انتخابية للمرحلة الأولى، و10 آلاف و292 لجنة للمرحلة الثانية.



وزادت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عدد اللجان الانتخابية عن عدد لجان انتخابات مجلس الشيوخ التي تمت على مرحلة واحدة في 14 ألفا و92 لجنة فقط، نظرا لكثرة عدد الدوائر الفردية في انتخابات مجلس النواب، حيث تبلغ 143 دائرة بالنظام الفردي، فضلا عن الوقاية من انتشار فيروس كورونا أثناء عمليات التصويت، وزيادة عدد الناخبين في قاعدت البيانات.



وحدثت الهيئة الوطنية وجهازها التنفيذي قاعدة بيانات الناخبين وبناء عليه تم إعادة توزيع الناخبين على اللجان الفرعية التي تم تحديدها، وتم مراعاة مبدأ التوطين للناخبين بحيث يكون كل ناخب قريب من اللجنة الفرعية التابع لها محل إقامته قدر المستطاع، وأن تكون كل أسرة مجمعة في لجنة واحد – إن أمكن- مع العمل على توزيع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة داخل اللجان التي تقع في الطوابق الأرضية بمراكز الاقتراع.