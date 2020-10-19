"القباج" و"الأنصاري" يبحثان سبل التعاون وتنفيذ المبادرات القومية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 10:42 ص
بوابة الفجر
آيات عامر
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أستهلت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، الزيارة التى تقوم بها اليوم الاثنين إلى محافظة الفيوم بلقاء الدكتور أحمد عبدالله الانصارى محافظ الفيوم، وذلك فى مقر المحافظة.

وشهد اللقاء تناول سبل التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي، ومحافظة الفيوم، في تنفيذ المبادرات القومية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف توفير سبل الحياة الكريمة لمحدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، كما تم أيضا استعراض جهود مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة خلال الفترة الماضية.

وأعربت نيفين القباج عن تقديرها لمحافظ الفيوم، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ العديد من البرامج والمشروعات فى محافظة الفيوم التي تتميز بأراضيها الخصبة، فضلا عن الكثير من المنشآت الصناعية التى تعتمد على المنتجات الزراعية وعلى الأيدى العاملة، أهمها صناعة الورق، وصناعة مواد البناء، والغزل والنسيج، والثلاجات، ومصانع الثلج، ومصانع تعبئة المياه المعدنية، ومضارب الأرز، ومطاحن الغلال.

وأضافت وزيرة التضامن الإجتماعي أن الجمعيات الاهلية تلعب دورا مهما في محافظة الفيوم، وكان لها تدخلات مهمة خلال أزمة فيروس كورونا، مشددة علي أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية سيوفق أوضاع الجمعيات، فضلا عن وجود قاعدة بيانات موحدة للجمعيات، بالإضافة الي ميكنة المديريات والادارات التابعة للوحدات الاجتماعية.

وأشارت نيفين القباج إلى أن محافظة الفيوم تتميز بوجود العديد من الوحدات الانتاجية، وهو ما تسعي وزارة التضامن لاستغلاله خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال برنامج فرصة، حيث تم استعراض منتجات المحافظة وتوفير فرص عمل لابناء المحافظة.

وأكدت وزيرة التضامن الإجتماعي علي إنه يتم العمل في الفترة الحالية علي تطوير مؤسسات دور الرعاية، حيث يتم تطوير ٤٠ مؤسسة علي مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد الانصاري ان مديرية التضامن الاجتماعي من أنشط المديريات في المحافظة وتنفذ عددا من البرامج والمشروعات المهمة بالمشاركة مع الجمعيات الاهلية، وهو ما ظهر بوضوح في ازمة فيروس كورونا، وفي ختام اللقاء سلم المحافظ نيفين القباج درع المحافظة تقديرا لجهود الوزارة في المحافظة.
"القباج" و"الأنصاري" يبحثان سبل التعاون وتنفيذ المبادرات القومية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
"القباج" و"الأنصاري" يبحثان سبل التعاون وتنفيذ المبادرات القومية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
"القباج" و"الأنصاري" يبحثان سبل التعاون وتنفيذ المبادرات القومية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
"القباج" و"الأنصاري" يبحثان سبل التعاون وتنفيذ المبادرات القومية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

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