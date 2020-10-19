13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الاثنين، أن البر الرئيسي سجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو نفس العدد المسجل في اليوم السابق.

وأصدرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، بيانًا قالت فيه إن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وأوضحت اللجنة الصينية، أنه جرى تسجيل 33 إصابة جديدة خالية من الأعراض، وذلك مقارنة مع 34 حالة في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي للصين حتى الآن 85685 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.