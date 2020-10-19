تعرف علي جميع التفاصيل للتسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 10:39 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إعلان نتائج تنسيق الشهادات الفنية لعام 2020، وفتح موقع التنسيق الإلكتروني لتقليل الاغتراب (التحويلات) اعتبارا من غدًا الثلاثاء وحتى يوم الخميس الموافق 2210/2020.

وترصد "الفجر" كافة التفاصيل عن مرحلة تقليل الاغتراب:

موعد بدء مرحلة تقليل الاغتراب:

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتقليل الاغتراب (التحويلات) اعتبارا من غدًا الثلاثاء وحتى يوم الخميس الموافق 22102020.

شروط مرحلة تقليل الاغتراب بين الكليات الجامعية

١- يتم التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات. 

٢- فيما يخص بالتحويل غير المناظر يكون باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة. 

٤- علي الطالب أن يختار الكلية وفق لقواعد التوزيع الجغرافي. 

٥- يسمح لطالب بتحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط. 

٦- لا توجد تحويلات ورقية. 

٧- تتم عملية التحويل مرة واحدة فقط. 

٨-ينبغي أن تتوافق الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات). 

٩-تكون المفاضلة بين الطلاب على اساس مجموع درجات الطالب.


شروط مرحلة تقليل الاغتراب بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة


أ-يسمح للطالب الذي تم ترشيحه الي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

ب-لا توجد تحويلات ورقية. 

ج_ ينبغي علي الطالب توخي الحذر واختيار بدقة حيث تتم عملية التحويل مرة واحدة فقط.

رابط الموقع لتسجيل مرحلة تقليل الاغتراب:

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن طريقة تحويل تتم فقط من خلال الموقع الالكتروني ويمكن بوابة الحكومة المصرية https:tansik.egypt.gov.eg

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت أن أعداد الطلاب الذين قاموا بتسجيل الرغبات من طلاب الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات ونظام 5 سنوات وطلاب المعاهد المتوسطة عبر موقع التنسيق الإلكترونى 2020 بلغوا 212 ألفًا و446 طالبًا وطالبة، بزيادة 15 ألفًا و300 طالبًا وطالبة عن المتقدمين للتنسيق العام الماضى، وتم ترشيح 204 ألفًا و980 طالبًا وطالبة، للكليات والمعاهد بينما استنفد 7 آلاف و466 طالبًا وطالبة الرغبات لاختيارهم كليات ومعاهد حصلت على درجات حد أدنى أعلى من مجموعهم.


وأعلنت الوزارة أنه سيتم إعادة فتح باب تسجيل الرغبات للمستنفدين والمتخلفين عن التقدم للتنسيق من طلاب الدور الأول من الدبلومات الفنية والمعاهد المتوسطة.


ويستطيع طلاب الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات ونظام 5 سنوات وطلاب المعاهد المتوسطة المتقدمين لتسجيل الرغبات خلال الفترة من الأربعاء 30 سبتمبر 2020 وحتى الأربعاء 13 أكتوبر 2020 معرفة النتيجة برقم الجلوس والرقم السرى من خلال الدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية tansik.egypt.gov.eg، أ

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