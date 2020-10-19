كارول سماحة تشكر وائل جسار لتقديمه أغنية اعتذرت عنها

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 10:29 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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وجهت الفنانة كارول سماحة، رسالة لصديقها الفنان وائل جسار، مُتمنية له فيها التوفيق دائمًا، وذلك بعدما أشاد بها في إحدى البرامج الفنية.

ونشرت كاورل سماحة جزءًا من مداخلة وائل جسار مع الإعلامي اللبناني سعيد الحريري ببرنامجه "فري توك"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، وعلقت عليها قائلة : "كل الاحترام وكل التوفيق للفنان الصديق وائل جسار".

وأجاب جسار على سؤال الإعلامي سعيد الحريري بشأن غنائه لأغنية فيلم "توأم روحي" بدلاً من كارول سماحة :"كارول حبيبة قلبي هي وزجها ومن الناس اللي راقيين جدًا، إنسانة صابرة هي عاقلة كتير وأنا نفس الشيء ويمكن لو غنتها هي كانت تميزت".

والجدير بالذكر أن فيلم "توأم روحي" تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي، ويقوم ببطولته حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وهو من تأليف أماني التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن.

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