أذربيجان تسيطر على 13 قرية في إقليم قره باغ

سطرت القوات الأذربيجانية، اليوم الاثنين، على 13 قرية جديدة في إقليم قره باغ المتنازع عليه مع أرمينيا، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

وكتب الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، تغريدة على صفحته في "تويتر"، قال إن القرى التي تمت السيطرة عليها هي: سلطانلي، وأميرفارلي، وماشانلي، وحسنلي، وعلي كيهانلي، وكوملاك، وحاجلي، وكويرتشينيسيللي، ونيازغولار، وكتشل محمدلي، وشاهفيللي، وحاجي إسماعيلي، وإسحاقلي.

وكان الرئيس الأذربيجاني، اتهم أرمينيا بانتهاك نظام الهدنة الإنسانية التي تم الاتفاق عليها أول أمس، وقال إن القوات الأرمنية قصفت بالمدفعية الثقيلة مناطق مأهولة بالسكان ومواقع قتالية لأذربيجان.

من جانبها اتهمت وحدات الدفاع التابعة لإقليم قره باغ، القوات الأذربيجانية بانتهاك وقف إطلاق النار واستئناف القصف بالصواريخ والمدفعية على الاتجاهين الشمالي والجنوبي لخط التماس، على الرغم من الاتفاق على وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.