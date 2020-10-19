شوبير: موسيماني أعاد للأهلي الهيبة الإفريقية

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 10:00 ص
موسيماني
موسيماني
عبد القادر عرابي
Advertisements
شوبير يشيد بموسيماني عقب فوز الأهلي على الوداد
أشاد الإعلامي أحمد شوبير، بالمدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، في أعقاب فوز الأهلي على الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتغلب الأهلي بهدفين نظيفين على مضيفه الوداد بملعب محمد الخامس، سجلهما محمد مجدي أفشة وعلى معلول من ركلة جزاء.

وقال شوبير في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت: "خطوة تعيين موسيماني تحسب لمجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب".

وأضاف: "موسيماني وضع ثقته في كامل عناصر النادي الأهلي، وظهر ذلك على أفراد خط الدفاع وخاصة أيمن أشرف وياسر إبراهيم".

وواصل: "كما قدم محمد مجدي أفشة أفضل مبارياته مع الأهلي، بعد أن أضاع ركلة جزاء ضد نادي بيراميدز في الدوري".

وأتم: "موسيماني ساهم في عودة الهيبة الأفريقية للنادي الأهلي، بعد أن قطع شوطاً كبيراً للتأهل للنهائي".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دوري أبطال افريقيا الهيبة الافريقية اخبار الرياضة أيمن اشرف

أخبار تهمك

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ يوم

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

منذ يوم

"الصحة": تسجيل 127 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة تكشف طوق النجاة من الإصابة بفيروس كورونا

منذ ساعتين

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ يوم

رد فعل غريب من بدر بانون بعد هزيمة الرجاء أمام الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

أزمة تواجه موسيماني قبل إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

موسيماني يوضح سبب غياب احمد فتحي عن لقاء الوداد

منذ حوالي 21 ساعة

مرتضى منصور: لن أستقيل من رئاسة نادي الزمالك

منذ ساعة و 20 دقيقة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

منذ حوالي 16 ساعة

مرتضى منصور يكشف حقيقة استقالته من رئاسة الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يحدد أسماء العائدين للأهلي

منذ يوم

عاجل.. وفاة المطربة التونسية نعمة بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 22 ساعة

بعد فوزه على الرجاء.. الزمالك يحقق إنجازًا غير مسبوقًا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. انتخاب عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:02 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

أزمة تواجه موسيماني قبل إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

08:31 ص

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

07:52 ص

رد فعل غريب من بدر بانون بعد هزيمة الرجاء أمام الزمالك

01:13 ص

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

12:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»