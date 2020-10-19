شوبير: موسيماني أعاد للأهلي الهيبة الإفريقية

شوبير يشيد بموسيماني عقب فوز الأهلي على الوداد

أشاد الإعلامي أحمد شوبير، بالمدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، في أعقاب فوز الأهلي على الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وتغلب الأهلي بهدفين نظيفين على مضيفه الوداد بملعب محمد الخامس، سجلهما محمد مجدي أفشة وعلى معلول من ركلة جزاء.





وقال شوبير في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت: "خطوة تعيين موسيماني تحسب لمجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب".





وأضاف: "موسيماني وضع ثقته في كامل عناصر النادي الأهلي، وظهر ذلك على أفراد خط الدفاع وخاصة أيمن أشرف وياسر إبراهيم".





وواصل: "كما قدم محمد مجدي أفشة أفضل مبارياته مع الأهلي، بعد أن أضاع ركلة جزاء ضد نادي بيراميدز في الدوري".





وأتم: "موسيماني ساهم في عودة الهيبة الأفريقية للنادي الأهلي، بعد أن قطع شوطاً كبيراً للتأهل للنهائي".



