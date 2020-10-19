أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 10:16 ص
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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أعلنت الهيئة العليا للانتخابات، خلال الساعات الأخيرة، عدد من القرارات الهامة بشأن انتخابات مجلس النواب التي تشهد البلاد المرحلة الأولى منها خلال الأيام المقبلة، وسط إجراءات وقائية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا.


وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى في الخارج أيام 21 و22 و23 أكتوبر، وفي الداخل يومى 24 و25 أكتوبر، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.

وتقام انتخابات المرحلة الثانية من مجلس النواب 2020 في الخارج أيام 4 و5 و6 نوفمبر، وفي الداخل تقام يومى 7 و8 نوفمبر، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر في الداخل.


وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز القرارات التي أصدرتها الهيئة العليا للانتخابات بشأن انتخابات مجلس النواب بالساعات الأخيرة:

- القرار الأول بشأن ندب رؤساء اللجان الفرعية فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المقرر لها فى الداخل يومى 24 و25 أكتوبر الموافقين السبت والأحد المقبلين، حيث تم تخصيص 10 آلاف و140 قاضيا رؤساء للجان فى المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان.

- جددت الهيئة قيد مجموعة من المنظمات والجمعيات والمؤسسات المصرية للإشراف على الانتخابات وهى: مؤسسة العدل لحقوق الانسان، الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بسوهاج، جمعية المنتزه للتنمية والثقافة بالإسكندرية.

- تم تقييد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات مجموعة من المنظمات والجمعيات والمؤسسات المصرية وهى: المؤسسة المصرية للتنمية وحقوق الانسان بالاسماعيلية، مؤسسة اللواء عصام الدين أبو العزايم، المؤسسة الدبلوماسية لسفراء السلام حول العالم، جمعية شباب لجيل للتنمية والمساندة، جمعية الوحدة العربية، جمعية الجامعة العربية للتنمية والصداقة بين الشعوب.

- تم تحديد عدد لجان الانتخاب بالخارج ومقارها بسفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية بالدول المختلفة والبالغ عددها 140 لجنة فى 124 دولة.

- أعلنت  ضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية في انتخابات مجلس النواب، على أن تبدأ ساعة الراحة المقررة قانونًا من الثالثة مساءً حتى الرابعة مساءً ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة على أن يتم الإعلان عن ميعاد الراحة في مكان ظاهر بالمركز الانتخابي ومقر اللجنة من الداخل والخارج.

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