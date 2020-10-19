بعد خضوعها لعملية جراحية.. داليا مصطفى تطمئن جمهورها على صحتها وتُعلق: "اللوكيشن وحشني أوي"

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قامت الفنانة داليا مصطفى بإجراء عملية جراحية دقيقة مؤخرًا، حيث قامت باستئصال كيس دهني على الغدة الدرقية، وتقضي حاليًا فترة النقاهة بمنزلها.



وقالت داليا مصطفى في تصريحات صحفية لها أنها ستعود لمزاولة عملها خلال أسبوع على الأكثر، عندما تستقر حالتي، مؤكدة أنها متشوقة لاستكمال تصوير مسلسلها الجديد "في يوم وليلة"، قائلة:" اللوكيشن وحشني أوي".



وعن كواليس تلك الأزمة، قالت أنها منذ شهرين شعرت بوجود كيس دهني صغير، لكنه تضخم بشكل سريع، وكان لابد من إزالته، وبالفعل أجريت العملية، ومكثت في المستشفى ليلتين، بعدها رجعت لمنزلي، قائلة: "العملية كانت مؤلمة وبعدها لازمني صداع غير طبيعي، ومن المفروض ألا أتكلم كثيرًا، كما أجد صعوبة في البلع".



وقالت داليا مصطفى أنها تعمدت إخفاء ذلك الخبر على جمهورها، لأنها لا تُحب فكرة أن يقوم أي شخص بتصوير نفسه وينشر صورته على مواقع التواصل الاجتماعي ، ويطلب من الناس الدعاء له، مُشيرة إلى أن الناس ليس لهم أي ذنب، لكي يشعرون بالضيق من أجلها، قائلة:" لكن قلت الموضوع فقط لصديقة عزيزة علي من خارج أسرتي وهي قالت لى أن ما يحدث معي غير طبيعي، ويحصل معايا كل ما أبدأ شغل جديد، ولما ركزت لقيت أني كل ما أدخل شغل تحدث لي مشكلة صحية".



وأكدت داليا مصطفى أنها دخلت إحدى المستشفيات وظلت بالعناية المركزة فيها لمدة أربعة أيام وقت تصوير مسلسل "قمر هادي" ، وأنها بعد مسلسل" حواديت الشانزليزيه" دخلت المستشفى، وقامت بإجراء عملية، قائلة:" ومع مسلسل في يوم وليلة أجريت هذه العملية، وربنا يستر على القادم".