موعد مباراة برشلونة ضد فرينكفاروزي في دوري أبطال أوروبا

يشهد ملعب "كامب نو" بإقليم كتالونيا، مواجهة هامة، تجمع برشلونة بضيفه فرينكفاروزي المجري، ضمن مباريات المجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.





ويسعى النادي الكتالوني لتجاوز هزيمته السابقة في الدوري الإسباني ضد نادي خيتافي، وتحقيق كبيرة على النادي المجري.





ويريد برشلونة إضافة أول 3 نقاط له في المجموعة، للمنافسة مبكراً على بطاقة التأهل.





وتسبق تلك المباراة، مواجهة تجمع بين دينامو كييف الأوكراني وضيفه يوفنتوس الإيطالي في افتتاح مباريات المجموعة.





وسوف تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات، السابعة بتوقيت جرينتش.





وتذاع المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة بي إن سبورت HD3 ويعلق عليها حفيظ دراجي.



