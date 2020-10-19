رانيا يوسف تكشف سبب انفصالها عن أزواجها

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 10:07 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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كشفت الفنانة رانيا يوسف،عن إنها لا تريد أن تدخل في علاقة عاطفية، بسبب تحكم الرجال في النساء، وتفضيلها الاعتماد على النفس.

وقالت رانيا يوسف خلال لقائها في برنامج “مساء Dmc” الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري :” أنا عمري ما فكرت في الارتباط وبرفض المبدأ ده، وأن حد يتحكم فيا، بحب أن اعتمد على نفسي جدًا، وأنا مش من الستات اللي عندها شريك حياة غني، لأن أنا طول الوقت شايفة إننا هنكون شركاء في أسرة واحدة وهنساعد بعض”.


كما تحدثت عن زيجاتها الأولى قائلة في جوازاتي الأولى كنت داخله على أن هو هيكون فاهمني، وهيديني الأمان والحب ويشجعني على شغلي ولكن مش لايق عليا ده وانفصلنا”.

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