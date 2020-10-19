إيطاليا تفرض حظر تجول ليلي لاحتواء فيروس كورونا

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 10:01 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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قررت السلطات الإيطالية، فرض حظر التجول الليلي لاحتواء فيروس كورونا على خلفية تسجيل ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات بالمرض.

 

وفي مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، قال فيه إن "رؤساء البلديات يمكنهم اتخاذ قرار حول فرض قيود بعد الساعة 21:00 انطلاقا من الأوضاع الوبائية"، مبينا أنه أصبح بإمكانهم إغلاق الساحات العامة اعتبارا من هذا الوقت.

 

وأضاف كونتي، أن حكومته عازمة على تجنب تكرار إجراءات العزل العام التي فرضت في بداية الأزمة خلال مارس.

 

وتابع رئيس الوزراء الإيطالي: "الوضع خطير. الحكومة تقوم بما عليها، لكن على الجميع أن يقوم بما عليه كذلك".

 

وأوضح كونتي، أن الحكومة ستنظر في إغلاق الصالات الرياضية وأحواض السباحة بعد القيام بفحوص إضافية هذا الأسبوع للبروتوكولات الأمنية.

 

وقد صدر قرارات بإغلاق مكاتب المراهنات بدءا من 21:00 ووقف المنافسات الرياضية للهواة ووقف المعارض المحلية.

 

وكانت وزارة الصحة الإيطالية، أعلنت في وقت سابق من الأحد، تسجيلها 11705 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد ما يمثل ارتفاعا قياسيا لمؤشر الحالات اليومية.

 

كما أفادت الوزارة برصدها 69 وفاة مقابل 47 في بيانات السبت إلا أن عدد المتوفين جراء الجائحة في البلاد بعيد جدا عن مستوياته في فترة الذروة شهر أبريل الماضي حينما تجاوز أحيانا نقطة 900 حالة.

 

وكانت إيطاليا أول دولة في أوروبا تتضرر بشدة من جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" وسجلت ثاني أكبر عدد من الوفيات في القارة بعد بريطانيا وبلغ عدد ضحايا الجائحة فيها 36543 منذ فبراير.

 

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