محمد أنور:"تعطل تصوير مسلسل إسعاف يونس لفترة جاء في صالحه"

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 09:56 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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كشف الفنان محمد أنور عن بعض التفاصيل الخاصة بمسلسله الجديد "إسعاف يونس"، والذي من المُقرر عرضه قريبًا على منصة watchit الإلكترونية.

وأوضح محمد أنور خلال لقائه في برنامج "عين أون لاين" والذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب" أنه كان يحضر لمسلسل "إسعاف يونس" له منذ عام ونصف، وتوقف تصويره لفترة بسبب انشغاله بتصوير مسلسله الأخير "قوت القلوب".


وقال محمد أنور أن تعطيل تصوير المسلسل جاء في صالحه؛ لأن السيناريو الخاص بالمسلسل تم تعديله أكثر من مرة، وذلك الوقت كان في صالح الأحداث، مُوكدًا أنه يريد أن يقدم عملاً فنيًا مختلفًا للجمهور ولكن بشكل كوميدي قائم على كوميديا الموقف وبعيدًا عن الأفيهات.


مسلسل "إسعاف يونس" بطولة محمد أنور، سارة سلامة، محمد علي رزق، رحاب عرفة، منة عرفة، هناء الشوربجى، أحمد محارب.

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