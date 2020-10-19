مدير الإعلام بالقليوبية يعلن ضوابط الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب

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أكد الدكتور رمضان عرفة مدير عام الادارة العامة لاعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات ان فترة الدعاية الانتخابية لمرشحى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب تنطلق اليوم الاثنين حتى اول نوفمبر القادم، يقوم خلالها المرشحون بعرض برامجهم الانتخابية على الناخبين وإقناعهم بها، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، المحافظات التى ستجرى فيها عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية وهى القليوبية، القاهرة، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

واضاف مدير عام اعلام القليوبية ان انتخابات المرحلة الثانية ستجرى في الخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر، وتجرى فى الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر وتعلن النتيجة في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر.

وفى حالة الاعادة يكون الاقتراع للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 5 و6 و7 ديسمبر، وتجرى جولة الإعادة فى الداخل يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 7 و8 ديسمبر، وتعلن النتيجة في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر.

واضاف الدكتور رمضان عرفة ان قانون مباشرة الحقوق السياسية وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات حددت مجموعة من الضوابط الحاكمة لعملية الدعاية الانتخابية للمرشحين اهمها حظر الدعاية الانتخابية فى غير موعدها، منع الدعاية داخل المساجد، عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، يحظر تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية، عدم استخدام الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، عدم استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، عدم استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حظر استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، يحظر استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها، لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية، اتاحت هيئة الانتخابات استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية بالاتفاق مع السلطة المحلية، حظر الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة، حظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة، منع القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر وإذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه.