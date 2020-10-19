هل يرتدي المواطنين "الجاكيت"؟.. الأرصاد تجيب

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 09:48 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقال شاهين خلال لقائه مع الإعلامية فرح سعيد ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، إن هيئة الأرصاد نوهت عن حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية ستشهدها البلاد خلال الأيام الستة المقبلة، مشيرا إلى أن حالة الطقس غير المستقر ستبدأ من غد الثلاثاء حتى الأحد.

وأوضح أن موجة الطقس غير المستقر ستبدأ الثلاثاء بأمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية كالسلوم ومطروح وقد تمتد إلى الإسكندرية، مع زيادة الأمطار نهاية الأسبوع ووصولها إلى القاهرة وشمال الصعيد، مشيرا إلى أن الأمطار ستكون أكثر غزارة على السواحل الشمالية والوجه البحري.

ولفت إلى أن درجات الحرارة ستنخفض خلال الأيام الستة المقبلة حيث ستراوح على القاهرة ما بين 25 و29 درجة ابتداء من الخميس حتى الأحد.

وحول موعد ارتداء المواطنين "الجاكيت" عقب، "مصر تشهد تغيرا تدريجيا في الطقس، ولن نتحدث عن ارتداء الجاكيت قبل شهر يناير، الأهم الآن مراعاة ارتداء الملابس الخريفية".

ولفت شاهين إلى أن درجات الحرارة تتراوح اليوم الاثنين ما بين 28 و29 على السواحل الشمالية، و31 و32 على القاهرة والوجه البحري، و34 على شمال الصعيد، وما بين 37 و38 على جنوب الصعيد.

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الإثنين الموافق 19 أكتوبر 2020.

طقس الإثنين نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة.

- شبورة مائية صباحًا على شمال الصعيد، طقس حار على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الإثنين ليلًا

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية.

- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية:
- شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، تكون كثيفة على مناطق من شمال ووسط سيناء.

- أمطار خفيفة (30%) تقريبًا أقصى الغرب.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي.

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