"محتاجة اشوفك واتكلم معاك".. مها أحمد تحيي ذكرى وفاة والدها

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حرصت الفنانة مها أحمد على إحياء ذكرى وفاة والدها الراحل، وذلك بكلمات مليئة بالحب، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت مها أحمد صورة لها برفقة والدها، وعلقت عليها قائلة:"النهاردة كان يوم ميلاد أبى وبنفس الوقت ذكرى وفاته، قد إيه واحشني قد إيه قلبي واجعني، قد إيه محتاجه بس اشوفك واتكلم معاك وأحط راسي على صدرك، واقولك تعبانة قوي قوي، نفسي الزمن يرجع ولو لثواني، محتاجة طبطبطك عليا، محتاجة تهوينك عليا لمصاعب ومصائب الدنيا" .



وتابعت مها أحمد قائلة:" وحشتنى قوى مفيش حاجه ليها طعم من بعدك. على الدنيا السلام، ألف رحمة ونور عليك يا أبي. وإلى لقاء".



وفي سياق آخر، أعلنت الفنانة مها أحمد، عن الدوافع التي أدت إلى كتابة نجلها عادل منشوراً حزيناً أثار تساؤلات عديدة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشي، حيث قالت أنها تفاجأت مما كتبه نجلها ، وأنها تشعر به لأنها مررت بنفس تجربته، لاسيما أنها تتابعه وتتابع برنامج العلاج الخاص به.



وقالت مها أن نجلها عادل حالة خاصة، فقد أصابه المرض فجأة ولا يستطيع الوقوف على قدميه ولا يستجيب للعلاج ولا نعرف ما يعانيه، ويبدو أنه دخل في حالة نفسية سيئة أثرت عليه، لاسيما أنهم ملتزمين بالبيت بسبب كورونا ، قائلة:"ابني عاش علاقة عاطفية مع إحدى الفتيات وانفصل عنها وأصيب بحالة اكتئاب، وتم علاجه، وفجأة تعرض منزلنا للغرق، وهناك مجموعة من الأزمات التى مرت بها الأسرة والتى منها تعرضي للموت فى الساحل الشمالي، ثم إصابتي بحالة ضيق فى التنفس".