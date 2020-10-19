أشرف عطية: العمل بروح الفريق الواحد لإنجاح التدريب العملى المشترك

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 09:40 ص
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مع رؤساء المراكز والمدن، وأيضًا مسئولى ومديرى المديريات الخدمية والشرطية والمستشار العسكرى للمحافظة، وذلك بحضور الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، والعميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد، علاوة على متدربى البرنامج الرئاسى وذلك فى إطار الإستعداد لتنفيذ التدريب العملى المشترك صقر ( 68 ) خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر القادم، 

ووجه اللواء أشرف عطية إلى ضرورة إلتزام كافة الجهات المعنية بالمواعيد المحددة والتى ستبدأ من الأثنين القادم لعرض التقرير الخاص بإمكانيات كل جهة والموقف التعبوى لها، وكذا عرض لوحات الإصطفاف ومعسكر الإيواء، ليعقب ذلك تنفيذ بروفات عملية ونماذج محاكاة فى 7 نوفمبر بالأماكن المستهدفة داخل كل مركز ومدينة وهو الذى يتطلب أهمية التجهيز الجيد بشكل جمالى وحضارى سواء للمعدات المشاركة فى التدريب العملى أو الكوادر البشرية، مكلفًا مسئولى الجهات المعنية بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية لتلافى أى أضرار.

والجدير بالذكر بأن التدريب العملى يتضمن 3 مراحل الأولى منها تتمثل فى رفع حالة الإستعداد لكافة العناصر المشاركة وتنفيذ إصطفاف بنسبة 50 % بمنطقة أرض المعارض بإجمالى 232 مركبة ومعدة هندسية و15 عربة إسعاف مع إجراء إختبار طريق لمسافة 10 كم لإختبار قدرة المركبات والمعدات على تنفيذ المهام، فيما تقوم المرحلة الثانية والتى تهدف للتغلب على الأزمات والكوارث سواء طبيعية أو صناعية بعرض تقرير لمديرى الأجهزة التنفيذية لحل الموقف التعبوى لإدارة الأزمة، 


وإنشاء معكسر إيواء عاجل بطاقة 200 فرد بإمكانيات المحافظة، مع تنفيذ تجارب لرفع درجات الإستعداد بالمستشفيات والمبانى الحكومية، بينما ترتكز المرحلة الثالثة على مشاركة العناصر فى التغلب على العدائيات والتهديدات المحتملة على الأهداف الحيوية والهامة بالمحافظة.
أشرف عطية: العمل بروح الفريق الواحد لإنجاح التدريب العملى المشترك
أشرف عطية: العمل بروح الفريق الواحد لإنجاح التدريب العملى المشترك
أشرف عطية: العمل بروح الفريق الواحد لإنجاح التدريب العملى المشترك
أشرف عطية: العمل بروح الفريق الواحد لإنجاح التدريب العملى المشترك

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