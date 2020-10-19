مرتضى منصور: لن أستقيل من رئاسة نادي الزمالك
الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 09:30 ص
غدير أحمد
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أوضح المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حقيقة ما تردد في الساعات القليلة الماضية، نحو تقديمه استقالته من منصبه.
وقال منصور في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي الزمالك:" لم ولن أستقيل من منصبي لرئاسة النادي، وكل ما تردد ليس له أساس من الصحة، بل هو مجرد اجتهاد صحفي".
وأضاف:"هؤلاء الناس يحاولون هز استقرار القلعة البيضاء، وهم عملاء قطر في مصر، ولكن ليس بمصرين".
وواصل:" سوف أكشف عن تفاصيل تأجيل محكمة القضاء الإداري النظر في الدعوى المقدمة منه بصفته رئيسًا لنادي الزمالك، ضد اللجنة الأولمبية المصرية إلى جلسة 1 نوفمبر المقبل".
وكان الزمالك حقق الفوز على الرجاء البيضاوي المغربي، بهدف دون رد، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".