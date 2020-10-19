مرتضى منصور: لن أستقيل من رئاسة نادي الزمالك

أوضح المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حقيقة ما تردد في الساعات القليلة الماضية، نحو تقديمه استقالته من منصبه.





وقال منصور في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي الزمالك:" لم ولن أستقيل من منصبي لرئاسة النادي، وكل ما تردد ليس له أساس من الصحة، بل هو مجرد اجتهاد صحفي".





وأضاف:"هؤلاء الناس يحاولون هز استقرار القلعة البيضاء، وهم عملاء قطر في مصر، ولكن ليس بمصرين".





وواصل:" سوف أكشف عن تفاصيل تأجيل محكمة القضاء الإداري النظر في الدعوى المقدمة منه بصفته رئيسًا لنادي الزمالك، ضد اللجنة الأولمبية المصرية إلى جلسة 1 نوفمبر المقبل".





وكان الزمالك حقق الفوز على الرجاء البيضاوي المغربي، بهدف دون رد، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".



