مرتضى منصور: لن أستقيل من رئاسة نادي الزمالك

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 09:30 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
غدير أحمد
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أوضح المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حقيقة ما تردد في الساعات القليلة الماضية، نحو تقديمه استقالته من منصبه.

وقال منصور في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي الزمالك:" لم ولن أستقيل من منصبي لرئاسة النادي، وكل ما تردد ليس له أساس من الصحة، بل هو مجرد اجتهاد صحفي".

وأضاف:"هؤلاء الناس يحاولون هز استقرار القلعة البيضاء، وهم عملاء قطر في مصر، ولكن ليس بمصرين".

وواصل:" سوف أكشف عن تفاصيل تأجيل محكمة القضاء الإداري النظر في الدعوى المقدمة منه بصفته رئيسًا لنادي الزمالك، ضد اللجنة الأولمبية المصرية إلى جلسة 1 نوفمبر المقبل".

وكان الزمالك حقق الفوز على الرجاء البيضاوي المغربي، بهدف دون رد، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

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