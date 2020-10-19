كومان يوجه رسالة إلى لاعبي برشلونة

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 09:30 ص
كومان
كومان
ريهام عبد المحسن
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طالب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني لاعبي وجمهور الفريق الكتالوني التركيز في المبارتة المقبلة وذلك عقب الخسارة على يد خيتافي بهدف نظيف في الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

وتعتبر الخسارة من خيتافي هي الأولى للبلوجرانا منذ تعيين لرونالد كومان في الصيف ااماضي خلفًا لكيكي سيتين.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط ويمتلك مباراتين مؤجلتين.

وقال كومان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "يجب تجاوز هذه الهزيمة الصعبة بالأمس والتركيز على المباراة المقبلة ضد فيرينكفاروس الثلاثاء المقبل".

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