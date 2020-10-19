محافظ أسوان: تجهيز 373 لجنة فرعية لاستقبال أكثر من مليون ناخب

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة التنسيق الجيد والتعاون بين كافة الجهات المعنية بإعتبار ذلك مسئولية مشتركة لإنجاح سير العملية الإنتخابية والظهور بالشكل المشرف والراقى.





جاء ذلك خلال الإجتماع التنسيقى لوضع اللمسات النهائية لإعداد وتجهيز المقار واللجان الإنتخابية بإجمالى 373 لجنة فرعية تستقبل مليون و39 ألف و51 ناخب وناخبة، وقد حضر الإجتماع الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، والعميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد، بجانب مديرى مديريات الخدمات والقيادات الأمنية والتنفيذية، بالإضافة إلى رؤساء المراكز والمدن، علاوة على متدربى البرنامج الرئاسى،





وأكد اللواء أشرف عطية على أن المحافظة تقف على مسافة واحدة وبحيادية كاملة من جميع المرشحين دون أى تمييز أو تحيز لمرشح على آخر حيث يقتصر دور الأجهزة الحكومية على التجهيز والإعداد الجيد للجان الإنتخابية والدعم اللوجستى فقط،





موجهًا إلى تشكيل لجان من المحافظة للمرور المفاجئ على مقار اللجان الإنتخابية والتى ستشهد أيضًا مرور مفاجئ من المحافظ شخصيًا لمتابعة جاهزيتها ومراجعة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان، بجانب القيام بأعمال رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى وغير ذلك من المهام والتكليفات الأخرى، ورصد أى أوجه قصور لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها حيث يعتبر هذا الإجراء بمثابة تقييم للأجهزة التنفيذية ومسئولى المحليات.





وكلف محافظ أسوان بسرعة الإنتهاء من كافة التجهيزات الإدارية والفنية المطلوبة داخل وخارج اللجان مع تعقيمها وتطهيرها، وتركيب بوابات للتعقيم أمامها، علاوة على توفير المطهرات والصابون، والإلتزام بإرتداء الكمامات ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا على أهمية توفير المناخ الملائم للناخبين للإدلاء بأصواتهم فى سهولة تامة من خلال وضع جميع اللجان فى الدور الأرضى لتسهيل حركة دخول وخروج كبار السن والسيدات وذوى الإحتياجات الخاصة، بجانب توفير كافة وسائل الراحة من المظلات والمقاعد والمبردات ووسائل التهوية المناسبة، فضلًا عن إذاعة الأغانى الوطنية لرفع الروح المعنوية وهو الذى يتوازى مع تجهيز غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية لتحقيق التواصل والتنسيق فيما بينهم وتوفير وسائل الإتصال المختلفة لسرعة التعامل الفورى مع أى أحداث طارئة.