الشرطة التايلاندية تأمر بإجراء تحقيقات إعلامية بشأن تغطية الاحتجاج

أمرت الشرطة في تايلاند بفتح تحقيق مع أربعة منافذ إخبارية بموجب إجراءات الطوارئ المفروضة الأسبوع الماضي، وذلك في محاولة لوقف ثلاثة أشهر من الاحتجاجات ضد الحكومة والنظام الملكيفي البلاد، حسبما أعلنت الشرطة التايلاندية، اليوم الإثنين.





ووفقًا لوثيقة للشرطة مؤرخة في 16 أكتوبر، تم إجراء تحقيقات في محتوى من أربع وسائل إعلام بالإضافة إلى صفحة Facebook لمجموعة احتجاجية، حسبما أوردت وكالة "رويترز".





وقال المتحدث باسم الشرطة كيسانا فاثانشاروين في مؤتمر صحفي: "تلقينا معلومات من وحدات استخبارات قلقة من استخدام أجزاء من المحتوى والمعلومات المشوهة ونشرها لإحداث ارتباك والتحريض على إثارة الاضطرابات في المجتمع".





وأضاف، انه يتعين على هيئة تنظيم البث والوزارة الرقمية في تايلاند التحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة، موضحًا، أنه لا توجد خطة للحد من حرية الصحافة.





من جانبه، قال بوتشابونج نودثايسونج، المتحدث باسم الوزارة الرقمية، إنها طلبت أوامر من المحكمة بحذف المحتوى من قبل أربع وسائل إعلام وصفحة احتجاج، من بين أكثر من 300 ألف قطعة من المحتوى قالت إنها تنتهك القوانين التايلاندية.





أثار الإعلان غضب المجموعات الإعلامية واتهامات لهجوم على حرية الصحافة من قبل حكومة رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا، زعيم المجلس العسكري السابق الذي يسعى المتظاهرون لإبعاده عن منصبه.





ووصفت "براتشاتاي"، وهي منفذ مستقل من بين من يخضعون للتحقيق، الأمر بأنه أمر رقابي.





وقالت "براتشاتاي إنجلش" على "تويتر": "يشرفنا تقديم معلومات دقيقة حول حقوق الإنسان والتطور السياسي في تايلاند ، سنبذل قصارى جهدنا لمواصلة القيام بذلك".





ووصفت مؤسسة مانوشيا، وهي مجموعة مستقلة تناضل من أجل الحرية عبر الإنترنت، الإجراءات بأنها محاولة لإسكات وسائل الإعلام الحرة.





وقالت مديرتها، إميلي بالامي براديتشيت: "بما أن الحظر المفروض على الاحتجاجات لم ينجح، فإن الحكومة المدعومة من الجيش تأمل في بث الخوف من قول الحقيقة"، مضيفة: "نحث وسائل الإعلام الحرة على المقاومة."





أمرت الحكومة بحظر الأخبار والمعلومات عبر الإنترنت التي قد تؤثر على الأمن القومي يوم الخميس الماضي، حيث حظرت أيضًا التجمعات السياسية لأكثر من خمسة أشخاص في مواجهة التحدي المتزايد.





واندلعت الاحتجاجات كل يوم منذ ذلك الحين، أحدثها جذب عشرات الآلاف من الأشخاص في بانكوك وفي جميع أنحاء البلاد. أعطت الشرطة رقم 20,000 متظاهر في العاصمة.





وقال بيا تاويشاي، نائب رئيس شرطة بانكوك: "سنحاكم الجميع. تم اعتقال 74 محتجا منذ 13 أكتوبر".





ويسعى المتظاهرون إلى عزل رئيس الوزراء برايوت، متهمين إياه بالتخطيط لانتخابات العام الماضي للإبقاء على السلطة التي استولى عليها لأول مرة في انقلاب عام 2014. يقول أن الانتخابات كانت نزيهة.





كما تزايدت أصوات المتظاهرين في المطالبة بإصلاحات في النظام الملكي لتقليص سلطات الملك ماها فاجيرالونجكورن. ولم يعلق القصر الملكي على الاحتجاجات أو مطالب المحتجين.





قال المتظاهرون، إنهم سيتظاهرون كل يوم، لكنهم لم يضعوا خطة للاحتجاجات اليوم الاثنين.





قال "برايوت" إنه لن يستقيل. متحدثا في مقر الحكومة اليوم الاثنين، مضيفًا، أنه يؤيد اقتراح جلسة برلمانية خاصة لمناقشة الوضع. يتمتع أنصاره بأغلبية في البرلمان.





وأوضح: "نطلب فقط من الناس عدم ارتكاب الأخطاء وتدمير ممتلكات الحكومة والشعب. ما يتعين على الحكومة القيام به هو حماية النظام الملكي".