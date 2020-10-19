عمر خيرت يحيي حفلًا موسيقيًا على مسرح المنارة بالتجمع الخامس في هذة الموعد

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 09:23 ص
بوابة الفجر
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يستعد الموسيقار عمر خيرت، لإحياء حفلاً كبيرًا، وذلك يوم الجمعة الموافق 30 من شهر أكتوبر الجاري، على مسرح مركز المنارة بالتجمع الخامس، ومن المُقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وستفتح الأبواب للجمهور في تمام الساعة السادسة مساءً مع الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لعدم تفشي فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يقدم عمر خيرت خلال الحفل، مجموعة مميزة من أهم مؤلفاته، منها:"صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.

وفي سياق آخر، يستعد عمر خيرت لإحياء حفلاً موسيقيًا بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك غدًا الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر الجاري، ويُقام الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً.

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