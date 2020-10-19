البحرين تعلن تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في البحرين، 7 وفيات و331 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونشرت وزارة الصحة البحرينية، بيانًا عبر حسابها على موقع "تويتر"، قالت فيه إنها سجلت اليوم 331 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 112 حالة بين العمالة الوافدة، و213 لمخالطين و6 حالات وافدة.

ولفتت الصحة البحرينية، إلى تعافي 479 شخصا من الفيروس، ليصل العدد الإجمالي للحالات التي شفيت إلى 74320 شخصا.

وكشفت أن عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 77 حالة، في حين أن 3243 حالة وضعها مستقر.