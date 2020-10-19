موسيماني يحذر لاعبي الأهلي قبل موقعة الوداد في القاهرة

اعترف الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، بصعوبة مباراة العودة ضد نادي الوداد البيضاوي المغربي، على الرغم من الفوز ذهاباً بهدفين دون رد.





وتغلب الأهلي بهدفين نظيفين أمام مضيفه الواداد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، سجلهما محمد مجدي أفشة وعلي معلول من ركلة جزاء.





وقال موسيماني في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "لدينا مباراة هامة وصعبة بعد عدة أيام في القاهرة، وعلينا عدم المبالغة في الفرحة بالفوز".





وتابع: "نعم نحن سعداء بنتيجة الذهاب، لكننا لم نصل إلى هدفنا بعد، الأمور مؤجلة حتى يوم الجمعة".





وواصل: "بالطبع لدينا أفضلية، لكن الوداد يمتلك الفرصة، لذلك فالمباراة تعد شوطاً ثانياً، فنحن لم نصعد للنهائي بعد".





وتقام مباراة العودة يوم الجمعة 23 أكتوبر على ستاد القاهرة الدولي في تمام التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة.



