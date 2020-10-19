موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد في دوري الأبطال

يستضيف ملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية باريس مساء غد الثلاثاء، مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي ضد ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي، في افتتاح مواجهات المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا.





ويسعى الفريقان لتحقيق انطلاقة قوية في المجموعة، وقطع خطوة كبيرة في سبيل التأهل.





باريس سان جيرمان سيحاول الثأر من الخروج أمام مانشستر يونايتد في دور الـ16 من البطولة عام 2019.





وسوف تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات، السابعة بتوقيت جرينتش.





وتذاع المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة بي إن سبورت HD1 ويعلق عليها رؤوف خليف.



