تسجيل 10982 إصابة و230 وفاة جديدة بكورونا في البرازيل

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 09:01 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في البرازيل، اليوم الاثنين، 10982 إصابة و230 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

 

ووفقًا لإحصائية وزارة الصحة البرازيلية، ارتفعت حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 10982، ليصل العدد الإجمالي إلى 5235344 حالة.

 

وجاءت هذه الحصيلة بعد أن سجلت البرازيل يوم 15 أكتوبر 28523 حالة، وفي 16 أكتوبر 30914، وفي 17 أكتوبر 24062.

 

ورصدت وزارة الصحة البرازيلية، 230 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال اليوم الماضي، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 153905 حالات.

 

وقد بلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البرازيل يوم 15 أكتوبر 713 حالة، وفي 16 أكتوبر 754، وفي 17 أكتوبر 461.

 

ومن الجدير بالذكر أن مؤشرات فيروس كورونا تشهد دوما في البرازيل انخفاضا في أيام السبت والأحد والاثنين لأسباب بيروقراطية.

 

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

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