الصحة تكشف طوق النجاة من الإصابة بفيروس كورونا

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن خطة عودة المدارس هى جزء من خطة أكبر تعتمد على عودة الحياة بشكل طبيعي في ظل وجود فيروس كورونا، وتم وضعها بالتنسيق مع كافة الوزارات منذ شهرين قبل التطبيق.

وأشار "عبدالفتاح"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن التهوية الطبيعية في ظل انتشار مرض معدي هى الأفضل، حيث أنه هواء متجدد يضمن صحة الهواء الذي نتنفسه، منوها بأن فيروس كورونا لم يختفي من مضر، معلقا: "كورونا ملمتش ورقها".





وشدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بها بشكل أكثر دقة، معلقا: "تطبيق الإجراءات الاحترازية طوق النجاة لنا من الإصابة".





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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 90 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98247 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 127 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 105424 حالة من ضمنهم 98247 حالة تم شفاؤها، و6120 حالة وفاة.



