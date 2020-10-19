تعرُف كيف صعد السكة الحديد للقسم الثاني



ويقدم "الفجر الرياضي" أرقام وإحصائيات فريق السكة الحديد في موسم الصعود من القسم الثالث



1- أرقام ونتائج السكة الحديد



نجح فريق السكة الحديد في التواجد بالمركز الأول، برصيد 59 نقطة من28 مباراة، حقق خلالهم الفوز في 16 مباراة، منهم 8 إنتصارات في الدور الأول، ومثلهم في الدور الثاني، وتعادل في 11 مباراة، منهم 5 تعادلات في الدور الأول، و6 في الدور الثاني وتلقى الهزيمة في مباراة وحيدة أمام فريق مركز شباب بطا.



سجل الفريق 50 هدف منهم 26 هدف في الدور الأول، مقابل 24 هدف في الدور الثاني، وسكنت شباكه 17 هدف منهم 9 في الدور الأول، مقابل 8 في الدور الثاني.



2- هدافو السكة الحديد



سجل فريق السكة الحديد 48 هدف عن طريق 14 لاعب وهم:



- مصطفى جعفر هداف الفريق برصيد 8 أهداف هدفين في طوخ وهدفين في العبور أحدهم من ركلة جزاء وهدف من ضربة جزاء في مصر للتأمين وهدف في سراى القبه والاميرية والغابه

- فوزى الكاشف 7 أهداف ثلاث أهداف في الاميرية وهدف في العبور والغابه والبلاستيك والاميرية وبهتيم

- حسن بشندى 5 أهداف منهم هدفين في سراى القبه وهدف في طوخ والاميرية والمرج

- أحمد عبد المنعم كشرى 4 أهداف هدفين في سراى القبه وهدف في الاميرية والغاية

- محمود سعيد الصقر 4 أهداف في العبور والبلاستيك وطوخ وبنها

- امادو كونى 4 أهداف في الأميرية والمرج والشمس وبهتيم

- محمد عبد الرحيم ريعو 4 اهداف في طوخ والاميرية والغابه واتحاد الشرطة

- محمد عبد الفتاح شولا3 أهداف منهم ضربة جزاء في مصر للتأمين وهدف في العبور وسراى القبة

- أحمد عارف توتى3 اهداف في طوخ وسراى القبة وبطا

- عبد العليم السيد 3 أهداف في الغابه الأميرية والماظة

- محمود أكمل هدفين في البلاستيك والشرطة

- محمد رمزي هدفين في مصر للتأمين والشمس

- حازم شعيب هدف في المرج

- محمد جمعة هدف في اتحاد الشرطة



3- الجهاز الفني



قاد فريق السكة الحديد جهاز ضم جمعة مشهور مدير فنى، وكمال اليمنى مدرب عام، وأحمد صوابى مدرب، وايهاب بينا مدرب مساعد، ومحمد السيد مدرب حراس مرمى، ومحمد جمال مدير ادارى، ومحمد عبد العال طيب، وحسين محمود اخصائي علاج طبيعي ونبيل كمال ومحمد نافع مشرفين على الفريق وعمال غرف الملابس محمود عبد الغفورومصطفى جميل ويوسف إبراهيم.



4- قائمة اللاعبين



اشترك 33 لاعب هذا الموسم وهم، ابراهيم محمد شعللها ، محمد جمال، محمد السعدني ،مصطفى عبد ربه، حازم شعيب، حسن بشندى،

المتولى محمود، محمود أكمل، محمد رمزي، أسامة صبحى، عبد العليم السيد، أحمد عبد المنعم ،محمد عبد الرحيم ريعو، فتحى مجدى، محمد فارس، محمد عاطف، أحمد خالد، محمد قطب، محمود سعيد الصقر،طه زين، ياسر رضا، حسام عطوة، فوزى الكاشف، يوسف عطاى، مهاب ياسر ،مصطفى جعفر، امادو كونى، أحمد علي ، مصطفى جلال ، ياسر رضا، أحمد ربيع، محمد جمعه، أحمد أسامة.



5- مجلس الإدارة



وشهد نادى السكة الحديد ظفره كبيرة تحت قيادة مجلس إدارة النادي بقيادة الدكتور محمد عيد رئيس النادي، والدكتور محمد سعيد نائب الرئيس ونبيل كمال "أمين الصندوق" وأعضاء المجلس محمد نافع وناصر عمرانوالمنهدس محمود صادق واميمه فهمي وقناوى أحمد "المدير التنفيذي".



صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي السكة الحديد للقسم الثاني بعدما تصدر المجموعة السادسة، والتى نظمتها منطقة القاهرة بمشاركة 15 فريق.