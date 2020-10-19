شاهد.. الري تكشف آخر تفاصيل ملف سد النهضة

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 08:31 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
كشف المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، آخر تفاصيل ملف سد النهضة، قائلا: "مفيش أخبار جديدة"، مشيرا إلى أن مصر لديها ثوابت وشواغل هى الحاكمة للتفاوض في ملف سد النهضة.

وأشار "السباعي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن مصر تبحث عن الاستفادة المثلي لكافة الأطراف، منوها بأن كل الأطراف يجب أن تبحث عن مصالح الأطراف الأخرى، مضيفا: "ربنا ييسر ونشوف الأيام الجاية ستسفر عن إيه".

إقرأ أيضا..

قال محمد نصر الدين، علام وزير الري والموارد المائية الأسبق، إن تدخل البنك الدولي في مفاوضات سد النهضة كان لصياغة بعض البنود الخلافية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن إثيوبيا تريد توقيع مصر والسودان على اتفاقية عنتيبي، وهذه الاتفاقية غير مفعلة لأنه لم توقع عليها سوى 4 دول من مجموع دول حوض النيل البالغة 10 دول.

وأردف "علام": "علاقاتنا التاريخية مع إثيوبيا طيبة ولكن الخلاف على طريقة إدارتها للأنهار النابعة على أراضيها، وأنها سبقت ومنعت المياه عن كينيا والصومال".

وأكد وزير الري الأسبق، أن إثيوبيا لا تريد الالتزام بأي اتفاقات حتى يتاح لها إقامة المشاريع المستقبلية وفقما ما تريد دون أي شروط، مردفا "إثيوبيا لا يفرق عليها حدوث أي ضرر لمصر والسودان".

وأوضح أن مصر وإثيوبيا حليفتان للولايات المتحدة التي لا يهمها سوى مصالحها في إفريقيا، مشيرا إلى أن إثيوبيا تراهن على علاقاتها مع الولايات المتحدة.

واستطرد وزير الري والموارد المائية الأسبق، "مصر لم تيأس على مدار التاريخ" لذا لا يمكن لإثيوبيا أن تراهن على هذا البعد.

واختتم وزير الري الأسبق، أشكر جهود وزارة الخارجية في ملف سد النهضة، مؤكدا: "نثق في القيادة السياسية وتعاملها مع ملف سد النهضة، ومصر تعاملت مع ملف سد النهضة بحنكة عالية".

أخبار تهمك

"الصحة": تسجيل 127 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة المطربة التونسية نعمة بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

منذ يوم

أزمة تواجه موسيماني قبل إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

رد فعل غريب من بدر بانون بعد هزيمة الرجاء أمام الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

رانيا يوسف: أمي مش سودانية

منذ ساعتين و 29 دقيقة

"الري" تفجر مفاجأة حول حجم المياه المعادة استخدامها في مصر

منذ ساعة و 14 دقيقة

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ يوم

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يوضح سبب غياب احمد فتحي عن لقاء الوداد

منذ حوالي 20 ساعة

بعد فوزه على الرجاء.. الزمالك يحقق إنجازًا غير مسبوقًا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. انتخاب عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يحدد أسماء العائدين للأهلي

منذ يوم

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ يوم

مرتضى منصور يكشف حقيقة استقالته من رئاسة الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:02 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

أزمة تواجه موسيماني قبل إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

08:31 ص

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

07:52 ص

رد فعل غريب من بدر بانون بعد هزيمة الرجاء أمام الزمالك

01:13 ص

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

12:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»