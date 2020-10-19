شاهد.. الري تكشف آخر تفاصيل ملف سد النهضة

كشف المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، آخر تفاصيل ملف سد النهضة، قائلا: "مفيش أخبار جديدة"، مشيرا إلى أن مصر لديها ثوابت وشواغل هى الحاكمة للتفاوض في ملف سد النهضة.





وأشار "السباعي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن مصر تبحث عن الاستفادة المثلي لكافة الأطراف، منوها بأن كل الأطراف يجب أن تبحث عن مصالح الأطراف الأخرى، مضيفا: "ربنا ييسر ونشوف الأيام الجاية ستسفر عن إيه".





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قال محمد نصر الدين، علام وزير الري والموارد المائية الأسبق، إن تدخل البنك الدولي في مفاوضات سد النهضة كان لصياغة بعض البنود الخلافية.





وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن إثيوبيا تريد توقيع مصر والسودان على اتفاقية عنتيبي، وهذه الاتفاقية غير مفعلة لأنه لم توقع عليها سوى 4 دول من مجموع دول حوض النيل البالغة 10 دول.





وأردف "علام": "علاقاتنا التاريخية مع إثيوبيا طيبة ولكن الخلاف على طريقة إدارتها للأنهار النابعة على أراضيها، وأنها سبقت ومنعت المياه عن كينيا والصومال".





وأكد وزير الري الأسبق، أن إثيوبيا لا تريد الالتزام بأي اتفاقات حتى يتاح لها إقامة المشاريع المستقبلية وفقما ما تريد دون أي شروط، مردفا "إثيوبيا لا يفرق عليها حدوث أي ضرر لمصر والسودان".





وأوضح أن مصر وإثيوبيا حليفتان للولايات المتحدة التي لا يهمها سوى مصالحها في إفريقيا، مشيرا إلى أن إثيوبيا تراهن على علاقاتها مع الولايات المتحدة.





واستطرد وزير الري والموارد المائية الأسبق، "مصر لم تيأس على مدار التاريخ" لذا لا يمكن لإثيوبيا أن تراهن على هذا البعد.



