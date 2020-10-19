أزمة تواجه موسيماني قبل إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

عبر الدولي السنغالي أليو بادجي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن غضبه الشديد، بسبب عدم مشاركته في مباراة الأحمر أمام الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، رغم تعافيه من الإصابة.





وطالب السنغالي بعقد جلسة مع مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسمياني، مع أول مران يخوضه الفريق، بعد عودة بعثة الفريق من المغرب، لطلب المشاركة أساسيا.





جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق فوزًا غاليًا، أمام نظيره الوداد المغربي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي، على استاد محمد الخامس، في كازابلانكا، في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



