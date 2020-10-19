عاصي الحلاني يقدم نصحية اجمهوره ومحبيه

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:55 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحرص المطرب اللبناني عاصي الحلاني على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر عاصي الحلاني عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له، وعلق قائلاً: "الكلمة الطيبة القلب الصافي هم الجمال الحقيقي للإنسان".

يذكر أن آخر أعمال عاصي الحلاني أغنية "الوطن" من ألبومه الجديد، وهى من كلمات عمر الفرا، وألحان عاصي الحلاني، وتوزيع طوني سابا، على موقع "يوتيوب".

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