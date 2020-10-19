بكلمات مؤثرة.. مها أحمد تحيي ذكرى ميلاد والدها

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:20 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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حرصت الفنانة مها أحمد على إحياء ذكرى ميلاد والدها، وذلك من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشرت مها أحمد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لها تجمعها بوالدها.

وعلقت قائلة: "النهاردة كان يوم ميلاد أبى وفي نفس الوقت ذكرى وفاته، قد ايه واحشنى قد ايه قلبى واجعنى قد ايه محتاجة بس اشوفكم واتكلم معاك واحط راسى على صدرك".

وتابعت "واقولك تعبانه قوى قوى نفسي الزمن يرجع ولو لثوانى محتاجه طبطبطك عليا محتاجه تهوينك عليا لمصاعب ومصاءب الدنيا. واحشتتى قوى مفيش حاجه ليها طعم من بعدك. على الدنيا السلام. الف رحمه ونور عليك ياابى والى لقاء".

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