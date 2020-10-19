محمد محيى يطرح "بعدنا" في هذا الموعد





أجل النجم محمد محيى طرح "بعدنا" والتي تعد أحدث أغانى ألبومه الجديد إلى نهاية الشهر الجارى.





وكان من مقرر طرحها خلال الأيام الماضية قبل قرار التأجيل





الأغنية من كلمات أحمد مرزوق وتوزيع وألحان محمد رحيم، وتم تسجيلها تحت إشراف مهندس الصوت أمير محروس .





جدير بالذكر أنه من أخر أعمال الفنان محمد محيي، أغنية "قضية" ضمن أغاني ألبومه "بتاع زمان" وطرحها محيي عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب".





وحققت الأغنية نسب مشاهدة عالية وردود أفعال إيجابية من قبل الجمهور عبر السوشيال ميديا.













