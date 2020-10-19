علاء مقلد يعلق على فوز الزمالك ضد الرجاء في دوري أبطال إفريقيا









علق علاء مقلد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على فوز الفريق ضد نظيره نادي الرجاء المغربي في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وأكد علاء مقلد أن الزمالك قدم مباراة كبيرة أمام الرجاء في اللقاء الذي جمعهما منذ قليل على ملعب محمد الخامس بالمغرب وانتهت بفوز الأبيض بهدف.





وأكد مقلد في تصريحات لبرنامج الماتش أن الزمالك يعيش حالة من الاستقرار الفني منذ قدوم باتشيكو وهذا ظهر في مباراة اليوم.





وتابع مقلد حديثه مشيرا إلى أن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة واداء رجولي خلال اللقاء.



