موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 04:09 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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اقتربت منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا من النهاية في الفترة المقبلة، حيث لُعبت مباريات ذهاب دور النصف نهائي في الأيام الماضية.  

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية من دوري ابطال افريقيا يوم 6 نوفمبر المقبل على ستاد القاهرة الدولي في حال تأهل فريقين من مصر أو فريق مصري واخر مغربي، ولكن ستقام في المغرب بحال تأهل فريقي الرجاء والوداد.  

ونجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على الوداد البيضاوي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس.  

وحقق فريق الزمالك الانتصار على الرجاء المغربي بمباراة الذهاب على نفس الملعب بنتيجة هدف نظيف.

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